Instagram: Tula Rodríguez niega verse a escondidas con Gino Barbieri

Tula Rodríguez se pronunció, a través de su cuenta oficial de Instagram, sobre un supuesto romance con su expareja Gino Barbieri, con quien fue captada en un local nocturno en Miami hace unos días por las cámaras de Magaly TV, la firme.

De igual manera, aprovechó para referirse a las declaraciones hechas por Laura Pérez, quien afirmó que la conductora visitaba a su expareja a escondidas. En ese sentido, Pérez también había contado que Barbieri siempre recibe en su casa a diversos personajes, tales como Karen Dejo, Stephanie Loza y hasta Cathy Sáenz.

“ No estoy con mi ex (Gino Barbieri), no tengo una relación con nadie y eso de visitas escondidas, no hay ninguna visita escondida, no tengo por qué esconderme porque no estoy haciendo nada ”, reveló Tula Rodríguez en sus historias de Instagram.

Tula Rodríguez y Gino Barbieri

En el 2008, Gino Barbieri formaba parte del equipo de producción del programa que Tula Rodríguez conducía en Latina y mantenían una relación.

No obstante, terminaron y se rumoreó que la responsable del fin de la relación habría sido Cathy Saénz, mejor conocido como la ‘Mamacha’.