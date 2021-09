El poder del amor: Austin Palao tras descubrir a Elizabeth y Don Day afirma que no está “dolido”

El poder del amor presentó su capítulo 22 en el que nuevas revelaciones impactaron al público. En esta edición, Austin Palao, representante de Perú, se enteró de que Elizabeth Cader y Don Day se vieron fuera de la casa y que ambos se gustan.

El exintegrante de Esto es guerra aseguró no sentirse decepcionado de que la modelo salvadoreña, a quien pretendía, y el cantante y actor ecuatoriano, con quien mantiene una amistad, estén empezando a relacionarse sentimentalmente.

“Tú eres libre de citar, de hacer y deshacer como más te guste”, le señaló Austin Palao a Elizabeth Cader. “Eso (que Elizabeth y Don Day se gustaban) yo no lo sabía, pero no pasa nada, si ella se quiere dar la libertad de conocer un poco más a Don Day, quien me cae muy bien y con quien tengo una amistad, bienvenido sea... No estoy dolido, no estoy sorprendido”, añadió el peruano en la casa de El poder del amor.

Como se recuerda, Austin Palao y Shirley Arica son los dos representantes peruanos que viajaron a Estambul en Turquía para ser parte de los competidores de El poder del amor.

El poder del amor: Shirley Arica quiso citar a Austin Palao al ‘cuarto rojo’

Durante uno de los episodios de El poder del amor, Shirley Arica confesó que consideró citar a Austin Palao al ‘cuarto rojo’ para poder conversar con él a solas.

“Mariela (Lemus) me dijo: ‘No cites a Austin, cita a Jorge. Te puedo decir que sí vi esto, había una mirada, una tensión en el ambiente, pero creo que deberías citar a Jorge, porque te vas a confundir’. En cambio, Mare (Cevallos) me dijo que sí, por qué no lo citaba (a Austin)”, detalló la popular ‘Chica Realidad’.