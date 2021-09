El programa turco El poder del amor sigue sorprendiendo a sus televidentes y cada capítulo se pone más interesante. Esta vez, nos muestra las emociones de los participantes Mare Cevallos y Andrés Salvatierra, quienes tuvieron la oportunidad de conversar después de la confesión de la actriz en el cuarto rojo, a donde fueron invitados por la producción del reality show.

Lo que se vio fue una charla frontal en la que Mare reconoce sus errores y cuenta las razones por las que considera que no merece pedir una segunda oportunidad a Andrés. Ante ello, la respuesta del concursante boliviano fue confesar que los sentimientos que tenía hacía Mare eran serios y buscaba algo más, pero la confianza acabó de romperse por completo. Mientras él hablaba, las lágrimas brotaban espontáneamente de su rostro.

Mare acabó por irse del cuarto no sin antes decirle a su compañero de El poder del amor que “él se merece a alguien que no tenga los mismos miedos que ella”. Por su parte, Andrés le dijo que “huir de los problema no es la solución porque lo que le molesta es que no haya tenido la confianza de acercarse a contarle la verdad, a pesar de que él era de mente abierta y podía entender lo sucedido”.

Como se sabe, Mare confesó que se besó con Miguel en un capítulo anterior, pero aclaró que no estaba “inconsciente” como dijo Shirley Arica en una conversación con otra compañera, sino que estuvo consciente de lo que hacía. De esa forma, le pidió disculpas a Andrés porque “no merecía lo que había pasado debido a que él era una muy buena persona”.

El poder del amor es un programa turco que está teniendo gran acogida en Latinoamérica, aunque sus transmisiones en Perú no son un rotundo éxito. El reality show consiste en que nueve parejas se conozcan y fluyan las relaciones hasta que una pareja conecte muy bien y encuentre el amor, siendo la ganadora del programa y llevándose la suma de 30 000 dólares entre los dos.

Para que salves a tu participante favorito, entre ellos Shirley Arica y Austin Palao, y no se vayan de El poder del amor, acá te explicamos cómo debes hacer para darle tu voto:

¿Cómo votar en El poder del amor?

Lo primero que debes hacer es ingresar al portal oficial de El poder del amor en Latinoamérica: https://www.elpoderdelamor.tv/votar. Cuando estés en el sitio web, debes seleccionar a tu concursante favorito y seleccionarlo. Para que tu voto sea válido, debes acceder con tu cuenta Google o Facebook y completar el código captcha de manera adecuada.

¿Cómo se puede ver El poder del amor?

Para conocer las nuevas parejas y todo lo que hay detrás de cada romance debes sintonizar Latina televisión, entrar a la página web de Latina Play o descargar el aplicativo Latina.pe.