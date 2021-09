Ducelia Echevarría sobre fuerte terremoto en México: “Todo fue de terror”

A diferencia de sus compañeros de Esto es guerra, Ducelia Echevarría se quedó un día más en México, por lo que le toco vivir el fuerte terremoto de 7.1 grados de magnitud que se registro el 7 de setiembre.

Tras la derrota ante Guerreros México, la modelo contó que decidió prolongar su estadía en el país charro porque quería conocer la Basílica de la Virgen de Guadalupe.

“Yo quería cumplir mi gran sueño de visitar la Basílica de Guadalupe. Todo el grupo (sus compañeros) fue el día sábado (4 de setiembre) y yo no pude ir. Apenas terminó la competencia en Guerreros México, ellos se regresaron a Perú y yo me quedé para visitar la iglesia con permiso del productor. Ya luego me regresaba a Perú para seguir con Esto es guerra”, explicó la chica reality para el diario Ojo.

Asimismo, detalló el pánico que sintió durante el fuerte sismo que vivió alejada de sus compañeros del programa.

“Yo justo estaba regresando al hotel, subo a mi habitación (en un cuarto piso) y es donde empieza el terremoto. Me asusté horrible porque ni siquiera me permitía evacuar ”, relató.

Además, mencionó que lo primero que hizo fue comunicarse con su hija para reportar que se encontraba a buen recaudo.

“Apenas pude me comuniqué con mi hija. Todos mi familiares se preocuparon por mí y ese miedo también lo sintió ella (su hija). Yo estaba acá sola y en el momento sentí mucho miedo”, señaló para el mencionado medio local.

“Todo fue de terror porque obviamente estás fuera de tu país y no estaba con mi pequeña”, concluyó. Finalmente aseguró que ya regresaría a Perú para reincorporarse al reality.