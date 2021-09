Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula local. Los novios decidieron dar un paso más en su relación y recientemente precisaron que muy pronto se convertirán en padres.

Esta noticia alegró a todos sus seguidores, pues la pareja suele reservarse algunos detalles de su vida amorosa.

Por ello, en esta nota te vamos a contar cómo nació la linda historia de amor entre el popular ‘Bomboncito’ y la hija de Jessica Newton.

¿Cómo se conocieron Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez?

Muchos se han preguntado ¿cómo inició el romance entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid? Sin embargo, la pareja advirtió que nadie sabía cuándo ni cómo se habían conocido.

“Nadie sabe cuándo nos conocimos ni su mamá ni la mía. Nos guardamos eso para nosotros. Ninguno de los dos estaba buscando (pareja) y desde ese momento simplemente nos convertimos en muy buenos amigos. Eso evolucionó en lo que ahora es: una muy linda relación”, manifestó la joven durante una entrevista con Magaly Medina.

Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco

Historia de amor entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid

El 10 de diciembre del 2018, Cassandra Sánchez sorprendió a todos al anunciar su relación con Deyvis Orosco con una romántica publicación en su cuenta de Instagram.

“Mientras espero que llamen el embarque de mi vuelo rumbo a Tailandia, no se me quita la sonrisa pensando en el lindo fin de semana que hemos pasado juntos riéndonos, disfrutando y hablando de los sueños y metas que tenemos. Sabes lo orgullosa que estoy de ti y todo lo que viene. Te voy a extrañar, mi amor, nos vemos en unos días. Te amo, Deyvis Orosco”, finalizó.

Asimismo, tras esta revelación, el ‘Bomboncito’ también gritó su amor a los cuatro vientos y no dudó en mostrar su felicidad al estar con la hija de Jessica Newton.

“El amor te llega en el momento que menos lo imaginas o esperas, y así fue. Nos encontramos en una firma de un libro, era de una amiga que teníamos en común y se dio (...) Yo lo que quiero es ser feliz, creo que cada persona tiene que buscar su felicidad”, aseveró en el programa En boca de todos.

Cassandra Sánchez de Lamadrid calificó su noviazgo con Deyvis Orosco como un cuento de hadas. Crédito: Instagram Casemaze

Luego de dos años de sólido romance, la pareja decidió dar un paso más y se mudaron juntos a inicios del año 2020. No pensaron que vendría una pandemia y que tendrían que enfrentar un periodo de cuarentena; sin embargo, revelaron que esta experiencia afianzó más su relación.

“Esta cuarentena ha venido como una bendición porque hemos pasado más tiempo físicamente juntos, porque (antes) él viajaba o yo, y constantemente hablábamos por teléfono. Esta cuarentena nos ha dado la oportunidad de pasar más tiempo juntos, ver una película porque el fin de semana se iba a sus shows”, comentó Cassandra Sánchez en Magaly TV, la firme.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez anuncian que serán padres

En la mañana del 7 de setiembre de este 2021, Deyvis Orosco comunicó la llegada de su primer bebé junto con Cassandra Sánchez. El cantante le dedicó un emotivo mensaje a su novia, a quien le pidió matrimonio en el 2020.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre, y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico, pero en cada paso que di siguieron conmigo; es por eso que desde el fondo de mi corazón ¡hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado! Gracias, Dios, gracias, papá. Gracias, mi amor, Cassandra Sánchez”, escribió Deyvis Orosco en la publicación y compartió el video de la ecografía.

Tras esta dedicatoria, Cassandra Sánchez también compartió un emotivo mensaje donde expresa su emoción por esta nueva etapa de su vida.

“Cuando la gente te diga que los cuentos de hadas no existen, respóndeles que se equivocan. Viven dentro de nosotros y depende de nuestra valentía el poder hacerlos realidad. Dios hizo que nos encontráramos para que todos nuestros sueños se hagan realidad. Te amo, mi vida, que la vida nos siga dando la bendición de vivir a tu lado cada momento de este interminable cuento de hadas; ahora somos tres corazoncitos llenos de puro amor”, refirió la joven.