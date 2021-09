Cómico Lucky, de JB en ATV, sufrió accidente y amigos realizaron actividad para apoyarlo

El comediante, mejor conocido por su nombre artístico Cómico Lucky, sufrió un terrible accidente de tránsito, lo que provocó que se encuentre en una cama imposibilitado de moverse.

El exintegrante del elenco de JB en ATV habría sido atropellado por un conductor en evidente estado de ebriedad. Ahora, el artista necesita recaudar fondos para una operación que requiere con urgencia.

Lucky es conocido por ser hacer teatro de calle y tener un canal de YouTube con un gran número de seguidores, donde hace reír semana a semana a su audiencia. Asimismo, pertenece al show Habla causa con el actor Narizon Danny.

Anteriormente, Jorge Benavides lo había convocado para formar parte de su elenco como extra en algunas parodias.

A través de su cuenta oficial de Facebook, con el apoyo de familiares y amigos artistas, compartió información sobre el evento en su nombre, que se realizó este miércoles a las 8.00 p. m. en la loza del Complejo José María Arguedas . En él se iban a presentar reconocidas figuras de la farándula peruana, donde destacaban el sketch El Chorri y el pollo, Dayanita, Marcianito, El Chino Risas y Danny.

Con el apoyo de familiares y amigos artistas, compartió información sobre el evento en su nombre. Foto: Facebook

“El accidente que he tenido ha sido para mucho más. Me fui a recoger el carro para elenco y se apagó el carro en Panamericana Norte. Bajé para ver y un chofer borracho me atropelló”, señaló Lucky.