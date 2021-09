A.C.O, el rapero peruano que abandonó el diseño gráfico y ahora aparece en MTV

La escena musical peruana ha adquirido diversos matices a lo largo de los años. Ahora muchos jóvenes artistas se aventuran a buscar un camino en la industria artística a través de diversos géneros como el punk, pop alternativo e incluso el rap.

Arturo Salazar es un artista que ha sabido resurgir en este medio tan difícil y actualmente cuenta con cinco producciones discográficas, todas producidas en un pequeño estudio de grabación que tiene en su casa.

A.C.O es el nombre que decidió adoptar cuando inició su carrera musical algunos años atrás y ahora ha sido reconocido por plataformas como Spotify e incluso en publicaciones de la revista Rolling Stone. Además, su último tema apareció en la famosa cadena MTV.

En una conversación con La República, el joven artista contó que su conexión con la música empezó siendo un hobby o un pasatiempo. Al principio nunca pensó que en algún momento sus temas serían escuchados en diversas partes del mundo.

“He armado mi carrera de una manera bastante orgánica, con mucha paciencia. Esto lo empecé a hacer porque es lo que me gusta, no tenía ninguna pretensión de vivir de esto o de volverme conocido. (...) Básicamente, ha sido seguir remando y seguir remando, tratando de ser más profesional e ir a conciertos, obvio que sin cobrar nada”, precisó.

La historia es muy similar para muchos artistas; al principio chocan con la incertidumbre económica y la falta de apoyo. En su caso, tuvo que dejar la estabilidad de un trabajo en el rubro publicitario para lanzarse a perseguir sus sueños.

“En mi última chamba llegué a un punto en el que me sentía muy aburrido de dedicarle tantas horas a algo que para mí no era una pasión. En la chamba solo pensaba en llegar a mi casa a seguir produciendo mis canciones”, añadió.

Aunque recibió advertencias de sus allegados, Arturo decidió dar el salto y fue así como comenzó a gestar los cincos discos que ahora forman parte de su repertorio.

“Hay momentos en los que no te alcanza (el dinero) y yo sí he pensado en volver a retomar el diseño gráfico. Ha habido esos momentos de dudas, te frustras y finalmente decides tirar para adelante y eso es lo que he tenido que hacer”.

A.C.O no define su música dentro de un solo género o estilo musical. Sus diferentes canciones concentran influencias del rap, r&b, jazz, soul y trap.

“Yo no sé qué nombre le pondría. A mi música la catalogan como género alternativo. A mí me gusta esa descripción porque no quiero limitarme a un género musical. Quiero que mi música evolucione, que no sea algo predecible. Eso es muy importante para hacer música fresca”.

“Pulsiones”, su último tema junto con Naïa Valdéz

El talento de Arturo Salazar ya lo ha llevado a aparecer en uno de los canales musicales más conocidos e importantes alrededor del mundo, MTV. Su tema “Pulsiones”, en el que colaboró con la también peruana Naïa Valdéz, fue creado en medio de la pandemia de coronavirus.

“Un día un amigo productor me enseñó las cosas que estaba trabajando con Naïa Valdéz y me llamó muchísimo la atención su trabajo, su voz, su manera de escribir. Desde ahí tenía el chip en la cabeza de que quería trabajar con ella en algún momento. Nos comenzamos a escribir y eso fue en la primera fase de la cuarentena, así que esta canción la armamos a distancia completamente. Le mandaba una idea y luego ella me respondía con sus apreciaciones. En ese ‘ping pong’ hemos armado la canción”, expresó A.C.O.

Según comentó a La República, el single ha tenido muy buena acogida entre su público debido a la fusión de estilos que logró crear junto con su colega: “Se volvió una fusión superinteresante. Creo que es una canción que tiene mucha personalidad y ha tenido una respuesta linda de la gente. Hemos llegado a MTV, ya que el video fue dirigido por Giuseppe Falla que le sumó más personalidad al proyecto. Estamos contentos”.

“Estamos disfrutando de los frutos de esta canción. Sé que vendrán más porque crear con cualquier artista con el que te lleves bien siempre va a crear cosas buenas. Yo quiero trabajar con Naïa nuevamente”, agregó.

El intérprete asegura que tiene muchos planes en mente y que ahora piensa en la internacionalización.

“Estoy trabajando un disco nuevo que espero que pueda salir a finales de este año o quizá el próximo. También estoy ansioso de que salga a la luz y tengo la idea de viajar a México y ver qué cosas puedo hacer por allá. Tengo muchas conexiones”, dijo.

Finalmente habló sobre los logros que ha podido acumular en los más de cuatro años que lleva integrante la escena musical peruana; sin embargo, resaltó que su mayor orgullo proviene del efecto que tiene su música en la vida de sus seguidores.