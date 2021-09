Rosángela Espinoza revela que le gustaría quedarse en Guerreros México

Luego de alarmar a todos sus seguidores al publicar un video llorando, Rosángela Espinoza sorprendió al revelar que se quedaría en México si es que se le presenta la oportunidad.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la ‘Chica selfie’ fue enfática al responder sobre sus deseos de integrar Guerreros México.

“¿Si te contratan en México, aceptarías?”, fue la pregunta que le realizó un usuario de Instagram. Inmediatamente la popular ‘Rous’ respondió con un contundente: “Sí”.

Por otro lado, horas antes del esperado encuentro entre EEG vs. Guerreros México, Rosángela Espinoza compartió unas imágenes en sus historias de Instagram donde aparece bastante afectada.

“Estas lágrimas me hacen más fuerte. No permitas que nadie te haga sentir mal. Seguiré cumpliendo mis sueños, nadie me detendrá”, dijo la modelo.

Asimismo, la integrante de Esto es guerra mencionó que había llorado durante el día lunes: “Ahorita ya estoy mejor. En la mañana estaba un mar de lágrimas”.

Sin embargo, no explicó las razones por las que lloró antes de la competencia, pues mencionó que fue por temas laborales, descartando de ese modo algún problema familiar.

Rosángela Espinoza posterga su tesis por viajar a México

Rosángela Espinoza reveló que esta oportunidad la llevó a suspender su tesis para obtener su título como profesional en Marketing. La integrante de Esto es guerra explicó que estar en el reality mexicano le tomaría mucha dedicación y no tendría tiempo para estudiar.

“He parado un poco porque estaba también empezando mi tesis, pero considero que a veces el que mucho abarca, poco aprieta, y además no me puedo desgastar mucho. Ustedes saben que ahorita la competencia está muy fuerte, entonces ahorita estoy enfocada en eso parte de mi tiempo”, contó para América espectáculos.

