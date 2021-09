Pamela Franco incomoda con ingreso de las ex parejas de Christian Domínguez a Reinas del show

La pareja de Christian Domínguez, Pamela Franco estuvo en comunicación con el programa Amor y fuego, donde reveló que se mostró incómoda con la participación de Vania Bludau e Isabel Acevedo en Reinas del show.

“Bueno, en realidad hay cosas que se pueden escapar de la mano, aparte que la televisión es parte de y Christian tiene en esto un montón de tiempo y es inevitable, pero la verdad que lo sabemos manejar muy bien”, mencionó al inicio.

Aunque la cantante sostuvo que su vida privada la lleva bastante bien y que por el momento su familia se siente super tranquila; confesó que hay ciertas cosas que la incomodaron.

“ No te voy a decir que hay cosas que de repente me incomodan, no te voy a engañar, pero tampoco es que me voy a azotar, yo he visto el programa, es más con él y yo soy la que le comenta, porque la verdad yo no tengo nada en contra de ninguna ex de Christian, para mí lo puedo mirar y pues si bailan bonito, pues bailan bonito”, añadió.

La reportera del programa de espectáculos le preguntó si habría alguna posibilidad de que se presente en la segunda temporada del reality liderado por Gisela Valcárcel.

“No, no, tampoco tanto. Hay respeto todo buena onda, yo estoy muy bien y así quiero estar… Tampoco abusen, todo ahí”, respondió, entre risas.

