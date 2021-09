Si deseas ver las posibles premiaciones a Justin Bieber, Camila Cabello, Billie Eilish, Dua Lipa y Olivia Rodrigo, así como sus presentaciones, esta es tu oportunidad. Este domingo 12 de septiembre se llevará a cabo el esperado MTV Video Music Awards 2021 (VMA), donde los más grandes exponentes del pop anglosajón y latino interpretarán sus canciones y serán premiados por estas.

La consagración contará con público y aforo limitado, a diferencia de la edición pasada, donde artistas como Lady Gaga y The Weeknd tuvieron que llevar ocurrentes mascarillas al recibir sus premios y cantar sus temas. Con la nueva normalidad, los VMA prometen ser un evento como los anteriores a la pandemia.

¿Cuándo se realizarán los MTV Video Music Awards 2021?

La entrega de premios se llevará a cabo el próximo domingo 12 de septiembre a las 19:00 horas (Ciudad de México).

MTV Video Music Awards 2021: horarios por países

Estados Unidos (hora del Este) 8.00 p. m.

Estados Unidos (hora del Pacífico) 5.00 p. m.

México 7.00 p. m.

Perú 7.00 p. m.

Colombia 7.00 p. m.

Bolivia 8.00 p. m.

Venezuela 8.00 p. m.

Chile 9.00 p. m.

Argentina 9. 00 p. m.

Brasil 9.00 p. m.

España 2.00 a. m. (lunes 13 de setiembre)

¿Dónde ver los MTV Video Music Awards 2021?

El evento se retransmitirá en los canales y plataformas de MTV en todo el mundo, esperando llegar a 400 millones de hogares.

¿Cómo ver los MTV Video Music Awards 2021 online?

Podrás sintonizar los VMAs a través de los siguiente canales: Izzi- 236 Dish-260 y Sky-701. También podrás seguir la gala en las redes sociales de MTV y en su sitio web: http://www.mtv.com/vma.

¿Dónde se realizarán los MTV Video Music Awards 2021?

La gala tendrá lugar en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, y será uno de los primeros eventos multitudinarios desde que la ciudad reabrió.

¿Quiénes se presentarán en los MTV Video Music Awards 2021?

Doja Cat estará a cargo de la conducción de los Video Music Awards, cuyo escenario será testigo de las presentaciones en vivo de Lorde, Justin Bieber, el dúo de R&B Chloe x Halle, Kim Petras, Kacey Musgraves, Olivia Rodrigo, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia y Polo G. Mientras que Camila Cabello presentará su más reciente sencillo musical “Don’t Go Yet” y Shawn Mendes cantará “Summer of Love”. Pero eso no es todo porque Twenty one pilots interpretará su tema “Saturday”.

Nominados MTV Video Music Awards 2021

Justin Bieber lidera la lista con siete nominaciones y es el principal favorito de esta edición gracias a varias colaboraciones entre las que destaca “POPSTAR”, junto a DJ Khaled y Drake; mientras que Megan Thee Stallion, tiene seis candidaturas y destaca por el tema “WAP”, con Cardi B. Tras ellos, figuran Billie Eilish, BTS, Doja Cat, Drake, Giveon, Lil Nas X y la debutante en la premiación Olivia Rodrigo con cinco nominaciones; les siguen de cerca artistas como 24kGoldn, Cardi B, Dua Lipa y Taylor Swift, con cuatro.