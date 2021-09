Micheille Soifer sobre su regreso a realitys: “No creo que regrese, ya pasé por ese proceso”

La cantante Micheille Soifer se refirió a la restricción de su nuevo videoclip “Bye Bye” y descartó que se trate de una estrategia para que así la gente se interese por el tema. Además, mencionó que no está en sus planes regresar a los realities de competencia, pues ya cerró esa etapa.

“No creo que regrese porque ya pasé ese proceso y siento que mi época en los realities terminó. Ya fueron 10 años, es el momento de agarrar nuevos retos. A fin de año saldrá una nueva novela Junta de vecinos en donde participo”, manifestó.

Por otro lado, la ex chica reality habló sobre su reciente video en YouTube, el cual fue censurado por presentar imágenes “sensuales”. Soifer, también aclaró que se sintió muy triste por lo sucedido y que incluso se quejó.

“Si hubiera sido así, esto habría funcionado recontra bien, pero no es el caso, no usamos ese tipo de estrategia. Yo estuve muy triste e hicimos una queja a Google para que no nos restrinjan. Es una pena que no lleguemos al millón porque a diferencia de otros videos que tienen la facilidad y no les piden tantas cosas para reproducirlo es que se vuelve lento”, Indicó.

