Magaly Medina felicita a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez por anuncio de embarazo

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez sorprendieron al anunciar que esperan a su primer hijo. Las redes sociales se inundaron con decenas de mensajes dedicados a la feliz pareja, uno de ellos fue el de la conductora Magaly Medina.

La presentadora de Magaly TV, la firme compartió la publicación del cantante de cumbia y escribió: “Mil felicidades”. Ella fue una de las primeras en felicitar a los enamorados.

Magaly Medina felicita a Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. Foto: captura Instagram

Recordemos que desde que el artista peruano y la hija de Jessica Newton se comprometieron en 2020 , surgieron rumores sobre un posible embarazo. Sin embargo, ambos lo descartaron.

Este martes 7 de setiembre, Deyvis Orosco expresó su felicidad al dar a conocer la noticia a sus seguidores de Instagram . Por su parte, Cassandra Sánchez hizo lo mismo con un video en el que se muestra la primera ecografía del bebé .

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre, y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico, pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón, ¡hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado! Gracias Dios, gracias papá. Gracias mi amor, Cassandra Sánchez”, escribió el cumbiambero.

