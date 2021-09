Lily Collins contrae matrimonio en secreto

Lily Collins, la estrella de Emily en París, se casó con su prometido, Charlie McDowell, el último 4 de septiembre. La actriz anunció sus nupcias mediante su perfil de Instagram este jueves.

“Nunca quise ser el alguien de alguien más que de ti, y ahora puedo ser tu esposa”, colocó Collins como descripción de la fotografía donde figuran ambos besándose en el altar. “El 4 de septiembre de 2021, nos convertimos oficialmente en el ‘para siempre’ del otro para siempre. Te amo más allá de todo”.

La pareja anunció su matrimonio en redes sociales.

Charlie McDowell es un escritor y director de cine, conocido por películas como The one I love y The discovery. La pareja se conoció a inicios del 2019. Collins describió el momento como “una de esas situaciones donde supe, en el momento en que lo conocí, que quería ser su esposa algún día”.

Anteriormente, la actriz siempre dudó en anunciar sus relaciones sentimentales. Es la hija del cantante Phil Collins y Jill Tavelman. Le explicó a la revista Glamour UK que su familia había enfrentado varias situaciones de manera pública por la fama de su padre. Sin embargo, en agosto de 2019, ella y McDowell publicaron su primera foto como pareja en Instagram.

Un año después, tras vivir la cuarentena juntos, McDowell pidió la mano de Collins. El compromiso sucedió mientras la pareja estaba en un viaje de carretera en Arizona, viviendo en una casa rodante. “En una época de incertidumbre y oscuridad, has iluminado mi vida. Siempre atesoraré mi aventura contigo”, escribió el director en Instagram al compartir la noticia con sus seguidores.

La novia vistió de Ralph Lauren.

La ceremonia ocurrió en Colorado el sábado 4 de septiembre. El evento se dio en secreto, sin presencia de medios periodísticos, en la reserva Dunton Hot Springs.

La pareja contrajo nupcias en la reserva Dunton Hot Springs.

