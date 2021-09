Lady Guillén promete sorprender en Reinas del show: “Daré todo en este nuevo reto”

Durante el estreno de la segunda temporada de Reinas del show, Lady Guillén sorprendió al ser presentada como una de las participantes que brillará en el escenario del programa.

Tras ello, la exconductora de televisión expresó su emoción por formar parte del afamado reality de baile y agradeció a Gisela Valcárcel por darle la oportunidad de volver, luego de 12 años, a una pista de baile.

“Tuvo que pasar 12 años para tomar una de las decisiones más importantes en mi vida. Muchas veces quería sacar todo este dolor y no podía, no quería. Hasta que decidí enfrentar mis miedos y responderme todas las preguntas que seguían lastimando mi alma. Siempre creeré que los tiempos de Dios son perfectos y que la vida me seguirá sorprendiendo”, escribió en una publicación de su cuenta de Instagram.

Asimismo, la también abogada reveló que le dará un giro a su vida y que no permitirá que ninguna circunstancia afecte su tranquilidad.

“Hoy decidí cerrar un capítulo más en mi historia de vida. Hoy decidí que todo camino vivido tiene un aprendizaje. Hoy decidí que nada me seguirá haciendo daño. Hoy decidí que puedo llorar cuando quiera, que puedo reír cuando quiera, que puedo sacar mis temores cuando quiera, que puedo renegar cuando quiera. Hoy decidí ser libre completamente”, agregó.

Finalmente, Lady Guillén se comprometió a dejar todo en la pista de baile para convertirse en la mejor de la competencia.

“ Les prometo a todos ustedes que sintieron y vivieron conmigo cada momento en mi historia, que daré todo de mi parte en este nuevo reto que me pone el destino. Gracias por su apoyo, por tanto cariño y respeto hacia mi persona. Gracias por la oportunidad”, aseguró.

Publicación de Lady Guillén Foto: Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.