Jossmery Toledo se queja por el corte de agua en SJL: “Me duele la cabeza de tanto renegar”

Los vecinos de San Juan de Lurigancho vienen pasando días complicados luego de que Sedapal cortara el suministro de agua potable en gran parte del distrito. Esto generó que Jossmery Toledo, quien vive en dicha jurisdicción, expresara su molestia por la falta de este recurso vital mediante sus redes sociales.

La modelo nacional utilizó las historias de su cuenta de Instagram para grabar una serie de videos donde arremete contra las autoridades pertinentes debido a los problemas ya conocidos. Según la exintegrante de Reinas del show, Sedapal anunció que a primera hora de este martes volvería el servicio de agua, pero finalmente no fue así.

“(Sedapal) sacó un comunicado diciendo que iba a haber agua a partir de las 3 de la tarde. A mi casa no ha llegado agua; en ciertas zonas tampoco ha llegado agua. La gente está desesperada al igual que yo. Todos sabemos que el agua es una necesidad básica para la higiene, para la alimentación, para todo”, indicó.

“No es posible que nos estén tomando el pelo diciendo que va a venir el agua a partir de las 3 de la tarde y por mi zona no ha llegado agua. Nosotros pagamos el servicio de agua y no es para que nos estén cortando”, agregó.

Por último, Jossmery añadió que se verá obligada a utilizar otros recursos para su aseo personal ante la falta de agua potable.

“Está bien, nos pueden cortar unos días, pero si dicen que nos va a venir el agua, entonces hay que creer en eso. No sé cuántos días no me voy a bañar. Estaremos con trapitos secándonos, pero necesitamos agua... Me duele la cabeza de tanto renegar”, sentenció.

