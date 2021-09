Johanna San Miguel justifica derrota de EEG ante Guerreros por la altura de la Ciudad de México

La aventura de Esto es guerra por tierras mexicanas llegó a su fin luego de caer estrepitosamente en su duelo con Guerreros 2021. El grupo seleccionado del programa peruano perdió casi todos los duelos ante sus pares de México a pesar de haber llevado a sus mejores exponentes.

Desde que iniciaron las competencias, los conductores Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz hicieron hincapié en la altura de la Ciudad de México como una desventaja para los visitantes. Por ello, la presentadora volvió a resaltar este hecho durante el discurso final de los participantes.

Primero, los presentadores mexicanos y peruanos pactaron la revancha, que se realizará en la ciudad de Lima, y luego Johanna dejó en claro que en la capital del Perú todo será más parejo. Además, reveló que durante su estadía sintió más de una vez los efectos de la altura, y consideró este factor como clave para el resultado.

“Hay un problema y definitivamente esto creo que va a ser como medio parejo, porque ustedes no sienten en Lima (la altura) a nivel del mar. Yo he subido al periférico y se me salía el corazón. Entonces, cuando ustedes vayan a Lima y estemos más parejos, va ser muy importante para nosotros y para los chicos”, sostuvo Johanna.

De igual forma, participantes como Patricio Parodi, Said Palao, entre otros, ya habían remarcado el factor climático como una clara desventaja para los integrantes de Esto es guerra. Sin embargo, estos también supieron reconocer a Guerreros México como los claros ganadores de ambas jornadas.

