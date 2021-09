Jessica Newton y su esposo sorprenden a Deyvis Orosco en su cumpleaños: Un hijo más, qué emoción

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, en medio de sus vacaciones en España, anunciaron esta mañana que se convertirán en padres. Esta noticia fue difundida en la víspera de la celebración del cumpleaños número 35 del cantante, en la cual recibió una emotiva sorpresa por parte de Jessica Newton y su esposo.

El cumbiambero recibió su día con una cena en un restaurante de Madrid, a donde llegaron sus suegros para celebrar el cumpleaños y también la próxima llegada del bebé.

Jessica Newton dedicó tiernas palabras a Deyvis Orosco: “Un hijo más, qué alegría y qué emoción”.

Tras ello, el popular ‘Bomboncito’ agradeció el detalle que tuvo la familia de su prometida. “Gracias por compartir mi felicidad. ¡Qué increíble sorpresa! Gracias”, escribió en el video que compartió en sus historias de Instagram.

“Ha sido increíble, la verdad que muchas gracias por lo inolvidable que ha sido este día. Los quiero mucho, gracias por todo siempre”, agregó.

Por su lado, Cassandra Sánchez de Lamadrid también compartió el video de la celebración en el restaurante y le dedicó unas románticas palabras al futuro padre de su bebé.

“Recibiendo las doce por cumple del mejor papi del mundo (...) Amo verte sonreír”, expresó la hija de Jessica Newton.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid anuncian embarazo

En la mañana de este 7 de setiembre, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid anunciaron que se convertirán en padres. Ambos publicaron la noticia en sus redes sociales, donde compartieron emotivos mensajes.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre, y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico, pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón ¡hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado! Gracias Dios, gracias Papá. Gracias mi amor Cassandra Sánchez ”, escribió Deyvis Orosco en la publicación junto al video de la ecografía.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.