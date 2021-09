Instagram: Shakira celebra los 90 años de su padre con emotivo mensaje

La cantante colombiana Shakira mantiene una estrecha relación de complicidad y mucho amor con William Mebarak, su padre. Por tal motivo, la intérprete del “Waka waka” aprovechó que su progenitor está de cumpleaños para dedicarle una pequeña pero emotiva carta en Instagram.

El hombre que trajo al mundo a una de las estrellas musicales más importantes de todos los tiempos llegó a los 90 años este martes 7 de setiembre. Ante ello, Shakira usó su cuenta de Instagram para compartir una foto familiar, la cual estuvo acompañada con una dedicatoria.

“ Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar, y así le has dado sentido a la mía, inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo. Mi mejor amigo”, escribió Shakira en su red social.

“Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña”, culminó la barranquillera en Instagram.

Cabe mencionar que William Mebarak es de origen libanés, pero nació en Nueva York en 1931. Él emigró a Colombia a los cinco años.

Shakira celebra el cumpleaños de su padre con emotivo mensaje. Foto: captura/Instagram

Papá de Shakira la felicita por su actuación en el Super Bowl

Shakira y Jennifer Lopez ofrecieron el último espectáculo masivo antes de la pandemia, el cual se realizó el pasado 2 de febrero del 2020. En aquella oportunidad, ambas celebridades remecieron el Super Bowl.

Tras el show, William Mebarak escribió una columna en el diario El Heraldo, donde se mostró orgulloso de su hija Shakira.

“Tampoco puedo dejar de expresar que en momentos como estos los sentimientos se tejen, se entrelazan, la sangre tira, como decían los abuelos, y mis ojos sumergidos de emoción enfocaron a nuestra Shakira, la pequeña de mi vida, y grande hoy ante el mundo”, señaló el hombre de 90 años.

