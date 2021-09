En la noche del 6 de septiembre América TV transmitió la emisión del primer capítulo de Guerreros 2021, edición México vs. Perú. Catorce miembros del elenco peruano viajaron para enfrentarse a su contraparte del país azteca. El equipo de Esto es guerra perdió en la primera noche, obteniendo 750 puntos contra los 900 de los anfitriones.

Con el hashtag #GuerraMexicoVSPerú internautas de ambos países expresaron sus opiniones en vivo durante la contienda. Los comentarios van desde mensajes de aliento hasta reclamos, tras la derrota que sufrió el equipo de la blanquirroja.

Internautas alientan a los guerreros peruanos que viajarán a México. Foto: captura/Twitter.

El humor no faltó en los tutis, con mensajes burlones que demostraron cómo los fans peruanos tomaron con gracia que EEG perdió en su primer día de contienda.

Reacción ante el performance del equipo de EEG. Foto: captura/Twitter.

El incidente que sufrió el capitán del equipo peruano, Patricio Parodi también fue motivo de risas. Los usuarios de Twitter no olvidan la infame fotografía del 2014, cuando lloró porque la producción le quitó puntos al no estar preparado para competir. Hoy, la competencia internacional ha creado un nuevo meme del ‘Pato’ Parodi luego de que se lesionó.

Usuarios recuerdan los primeros años del capitán Patricio Parodi en el reality tras sufrir una lesión. Foto: captura/Twitter

Twits se burlan del equipo peruano en Guerreros 2021. Foto: captura/Twitter

Internautas mexicanos también comentaron sobre el performance de los peruanos y la victoria de los Guerreros México. Incluso hicieron alusión a otra competencia entre ambos países: la final del Miss Universo 2021.

Usuaria mexicana critica al equipo peruano. Foto: captura/Twitter.

Los conductores no se salvaron. Usuarios peruanos y mexicanos comentaron sobre la dinámica entre los cuatro, así como de los famosos narradores. Se compararon las intervenciones de los anfitriones, Mauricio Barcelata y Tania Rincón, con las de Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz. Resalta la cantidad de tuits del país azteco que reclaman no entender la pronunciación de Mister G en la voz en off.

Twits peruanos defienden a Mister G ante las críticas de mexicanos. Foto: captura/Twitter.

Al ser los pioneros en el formato de programas de competencias, el elenco peruano tiene gran expectativa de ganar. Esta noche habrá otra emisión del reality juvenil desde la señal de Televisa.

Comentario que critica a Johanna San Miguel. Foto: captura/Twitter.

