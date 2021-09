Este 7 de setiembre se llevó a cabo el segundo encuentro entre Esto es guerra y Guerreros México, donde ambos equipos se enfrentaron para convertirse en los mejores competidores. Sin embargo, Gian Piero Díaz y el conductor del reality mexicano se liaron en una acalorada discusión.

Todo empezó cuando Patricio Parodi reclamó un punto que le hicieron valer al equipo mexicano, el cual consideró que era injusto porque la participante había tocado la campana sin haber concluido el juego.

Ante este escenario, Gian Piero Díaz salió en defensa del capitán de su equipo y apoyó la queja que el ‘Pato’ Parodi estaba presentando. No obstante, no esperó que el presentador ‘charro’ minimizara dicho reclamo tildándolo de ‘tontería’.

“Dedíquense a jugar y no a reclamar. No hay que reclamar tonterías”, sostuvo.

Tras ello, el conductor peruano exigió respeto. “Un poco más de respeto, no son tonterías. Tranquilo, baja un cambio. Esto es un reclamo, no son tonterías. Si las reglas no las saben cumplir, lamentablemente para ustedes es el problema, no para nosotros. Nosotros vamos a exigir lo que es justo”, expresó con evidente incomodidad.

Luego de ello, Patricio Parodi pidió que se expliquen bien las reglas del juego, porque no estaban siendo claras y recordó que, en la edición anterior del 6 de setiembre, también se cometieron ciertas faltas que beneficiaron a los participantes de Guerreros México.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.