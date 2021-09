EEG: Patricio Parodi anuncia su alejamiento de la competencia tras fuerte lesión en México

El tan esperado encuentro entre competidores de Esto es guerra y Guerreros 2021 se llevó a cabo el lunes 6 de setiembre en las instalaciones de Televisa en México. Sin embargo, ocurrió un hecho que puso en desventaja al equipo peruano por la lesión de Patricio Parodi.

El modelo y Matías Ochoa iniciaron la competencia con un circuito de velocidad. No obstante, el capitán de EEG no completó la prueba porque sintió un tirón en una de sus piernas. Inmediatamente, el juego se suspendió y Parodi fue auxiliado por el personal médico.

Tras este lamentable hecho, Patricio Parodi recurrió a sus redes sociales para anunciar que se alejará de la competencia, ya que su lesión es de consideración. Asimismo, agradeció a todos sus seguidores los mensajes de aliento que viene recibiendo en estos momentos.

“Gracias a todos por sus lindas palabras, en serio no saben lo que son sus mensajes para mí. Como pudieron ver, tuve un tirón bien fuerte en la primera competencia, conociendo mi cuerpo y las lesiones que he tenido sé que es un desgarro, lo cual me dejará un tiempo fuera de la competencia ”, escribió en sus historias de Instagram.

“ No saben lo frustrante que es para mí no poder acompañar en competencia a mis compañeros, pero estaré ahí alentando al equipo y sacando la garra en todo lo que se pueda. Por algo pasan las cosas, no será hoy, quizá no mañana, pero algún día”, finalizó Patricio Parodi.

Con este mensaje se confirma que el capitán de Esto es guerra ya no será parte de EEG vs. Guerreros México.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.