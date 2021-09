Deyvis Orosco anuncia que espera su primer hijo con Cassandra Sánchez

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se convertirán en padres. El cantante de cumbia sorprendió al anunciar que espera la llegada de su primer hijo junto a la hija de Jessica Newton.

A través de Instagram, el intérprete de “Amor a primera vista” le dedicó un emotivo mensaje a su pareja, a quien le pidió matrimonio en 2020.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre, y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico, pero en cada paso que di siguieron conmigo, es por eso que desde el fondo de mi corazón ¡hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado! Gracias Dios, gracias Papá. Gracias mi amor Cassandra Sánchez”, escribió Deyvis Orosco en la publicación.

Junto al mensaje, colocó un video en el que aparecen varias imágenes de los momentos más románticos con su pareja. Poco antes de finalizar el clip, se muestra la primera ecografía de su primer hijo con Cassandra Sánchez.

Algunos personajes del espectáculo le enviaron sus mejores deseos a la pareja. Por su parte, Cassandra Sánchez también celebró la noticia de su embarazo agradeciendo a Dios por su historia de amor con el cantante de cumbia.

“Cuando la gente te diga que los cuentos de hadas no existen, respóndeles que se equivocan. Viven dentro de nosotros y depende de nuestra valentía el poder hacerlos realidad. Dios hizo que nos encontráramos para que todos nuestros sueños se hagan realidad. Te amo, mi vida, que la vida nos siga dando la bendición de vivir a tu lado cada momento de este interminable cuento de hadas, ahora somos tres corazoncitos llenos de puro amor”, expresó la joven.

