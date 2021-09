Cassandra Sánchez tras anunciar su embarazo: “Hoy la felicidad no cabe en mi pecho”

Tras el reciente anuncio del embarazo de Cassandra Sánchez a través de la cuenta de Instagram de Deyvis Orosco, ella respondió a través de la misma plataforma agradeciendo al ‘Bomboncito de la cumbia’ en un corto mensaje.

“Cuando te conocí me prometiste que me ibas a hacer la mujer más feliz del mundo. Hoy la felicidad no cabe en mi cuerpo. Compartimos con cada uno de ustedes el regalo más grande que Dios nos pudo dar. Te amo, mi vida”, escribió la joven.

La hija de Jessica Newton no dudó en hacer una publicación oficial en su perfil de Instagram, en la que corroboró lo emocionada que está. Tras ello, su entorno íntimo empezó a felicitarla de manera pública.

Cassandra Sánchez Deyvis Orosco

Magaly Medina fue una de las personas cercanas y conocidas que no dudó en hacer llegar su saludo por la noticia del nuevo integrante de la familia de los novios.

Lo curioso es que la mamá de Cassandra, Jessica Newton, aún no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales , a pesar de que horas antes de la publicación de Deyvis Orosco, compartió unos videos en donde se les ve juntos haciendo compras en un supermercado en Madrid, España.

Se espera que en las próximas horas, la organizadora de eventos de belleza se pronuncie sobre la noticia.

