William Luna denuncia agresiones en redes sociales: “Vienen de gente desadaptada y peligrosa”

William Luna, uno de los grandes representantes de la música folclórica en el Perú, utilizó su cuenta de Facebook para denunciar que es víctima de ataques en redes sociales. El intérprete de “Niñachay” se mostró indignado de que día a día se destruya a más personas a través del cyberbullying.

“Denuncio públicamente las constantes agresiones que se dan por la redes sociales, es notorio que vienen de gente desadaptada y peligrosa, amargada y totalmente de actitud demencial”, aseveró el cantante de origen cuzqueño.

En su publicación, William Luna, quien meses atrás arremetió contra Camilo y Evaluna por la letra de la canción “Machu Picchu”, prometió hacer todo lo posible para que se sancione penalmente a los responsables de los ataques en su contra. “¡No voy a parar hasta lograr meter a la cárcel a tanto loco delincuente que ataca por las redes! Las leyes existen, es cuestión de hacerlas cumplir”, sentenció el artista.

Al conocer esta denuncia, los fanáticos de William Luna le brindaron su respaldo a través de Facebook y lamentaron que éste se haya convertido en una víctima más del cyberbullying.

William Luna

William Luna confiesa que perdió amistades por la política

A fines de junio, William Luna contó que perdió a varios amigos por diferencias políticas durante la campaña de las Elecciones Generales 2021.

“A razón de estas elecciones atípicas perdí muchos amigos y tan solo por no pensar igual que ellos. Sin embargo, hoy ya no importa! Primero está la verdad y no la mentira que destrozó por años mi país, Perú. Si se cierran las puertas, otras se abrirán”,

William Luna revela que perdió amistades por política: “Por no pensar igual que ellos”

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.