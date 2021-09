Susana Giménez se pronuncia en televisión tras superar la COVID-19: “Fue como volver a nacer”

Susana Giménez reapareció en la pantalla chica tras meses de ausencia luego de contagiarse y ser hospitalizada a causa de la COVID-19. La exconductora de televisión se dejó ver en una reciente edición de Telefe Noticias en una entrevista junto a sus colegas Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

Según informaron los presentadores, la comunicación con Giménez se daba a distancia a través de una tecnología de realidad animada, herramienta que les permitía verla en el set de televisión como si realmente estuviera presente. Se trata de la primera vez que utilizan este recurso en Argentina.

Ambos se mostraron emocionados por conversar nuevamente con Susana luego de los terribles momentos que enfrentó al contagiarse del coronavirus.

“Mi COVID fue muy malo, fue muy grave, yo no me imaginé nunca que era una cosa así porque hay gente que lo tiene de distintas maneras, por ejemplo, mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Yo sí, yo tuve neumonía bilateral”, contó la exfigura de televisión.

Susana también fue consultada sobre los mayores miedos que tuvo al ser hospitalizada en el sanatorio Cantegril de Punta del Este. “El peor miedo fue morirme primero, y después que me entubaran, eso me aterrorizaba, yo inclusive dije: ‘si me tienen que entubar, déjenme ir porque no lo voy a soportar’”, aseguró.

“Aprendí que hay cosas mucho más importantes en la vida que las cosas por las que uno normalmente se preocupa tanto, aprendí que la salud es lo primero en el mundo”, agregó Giménez.

Asimismo, agradeció al equipo médico que la atendió pues la ayudaron tanto física como emocionalmente. Reconoció que su labor fue fundamental para su recuperación.

“Fue volver a nacer, fue increíble porque realmente yo he sido una mujer muy sana, a pesar que de que tenido mis cosas, la cadera que se me rompió en una clase de gimnasia, los cálculos, el apéndice, pero son pavadas”, relató Susana entre risas.

