Rebeca Escribens feliz con la participación de Lady Guillén en Reinas del show

La conductora Rebeca Escribens le envió un emotivo mensaje a Lady Guillén tras verla participar en Reinas del show. Además, la figura de América se mostró orgullosa de su compañera por su trabajo y dedicación.

En la reciente edición de América espectáculos, Rebeca resaltó el empeño que puso la abogada, quien antes de presentar su baile se quebró al escuchar a Gisela Valcárcel.

“Lady Guillén, te conozco hace tantos años y estoy muy orgullosa de todo lo que has logrado. Eres sin duda un ejemplo para todas las mujeres de perseverancia, de lucha”, mencionó al inicio.

Rebeca también le recomendó practicar mucho más para que se mantenga en forma y así realizar mejores presentaciones.

“Si ella pudo, tú también puedes hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Espero que te quedes como sea (en Reinas del Show). Un beso para ti, reina linda, y haberte visto este sábado me hizo muy feliz”, concluyó.

Lady Guillén confiesa que vio a Gisela Valcárcel como una mamá

La exconductora de Tengo algo que contarte se mostró muy conmovida al pisar el set de Reinas de show. A su paso, reveló que vio a Gisela Valcárcel como una madre.

“Cuando me llené de emoción en ese momento, y la miré (Gisela), entre las luces, sentía que me miraba mi mamá. Esa es la actitud de una madre cuando ve a su hijo mal. No importa la situación que uno pase, el lado humano como conductora ella nunca lo ha perdido”, sostuvo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.