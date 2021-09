Mayra Goñi arrepentida de usar ácido hialurónico para aumentarse los labios: “Nunca más”

El lunes 6 de setiembre, la cantante Mayra Goñi recurrió a sus historias de Instagram para responder a algunos comentarios dejados por sus fans sobre el tamaño de sus labios.

La intérprete de “Horas” y “Sola y soltera” comenzó señalando que en su publicación anterior sus labios aparecían más voluminosos debido al maquillaje.

“Chicas, miren mi boca, ahí está para que estén en paz. Están normales mis labios. Lo que pasa es que por la publicación que puse ayer, parece que tuviera labios, es que me hicieron un maquillaje, así como los que están de moda”, explicó.

Más adelante, la artista de 28 años admitió que sí llegó a recurrir al ácido hialurónico para engrosar sus labios, pero no quedó satisfecha con el resultado.

“En algún momento... No les voy a mentir que me puse. No sé si hace 8 meses o un año, no recuerdo exactamente cuándo. Yo de mona porque dije: ‘Ay, está de moda, quiero tener un poco más como la Kylie Jenner’”, contó.

Pero, como según indicó, el retoque no le favoreció: “¡Me quedaba horripilante! ¡Horrible!”.

En ese sentido, Mayra Goñi señaló de forma tajante que no volvería a experimentar con el relleno de labios.

“ Yo nunca más me pondría ácido hialurónico , y tengo amigas que también se han puesto ácido para probar y no les ha quedado bien, a otras que les encanta”, expresó.

“Yo no quería salir ni a la calle y todos en mi casa me hacían bullying, me quedaba muy mal”, manifestó, no sin antes señalar que tuvo que recurrir a un especialista para que le inyecte una solución que disuelva el producto de forma segura.

