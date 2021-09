Luis Ángel Reddel, el argentino que conquistó La voz senior: “El apoyo de Perú es increíble”

La voz Perú senior continúa conquistando los corazones de miles de televidentes. Día a día se presentan las historias de adultos mayores que llegan al set de Latina con la esperanza de demostrar su talento frente a cámaras.

Este también fue el caso de Luis Ángel Reddel, un argentino que llegó al Perú como misionero y que logró enternecer al público con su historia de amor y superación. El señor de 64 años sale a vender golosinas diariamente con su esposa Sandra en las calles de Comas.

La República se contactó con el ahora integrante del equipo de Eva Ayllón, quien no dudó en hablar sobre sus inicios en la música, sus expectativas para el programa de canto e incluso expresó su agradecimiento por el cariño que ha venido recibiendo de los peruanos desde que se emitió su audición.

- ¿Por qué se animó a pasar el casting de La voz senior?

En ese momento estaba al aire Yo soy y bueno yo digo, ‘si yo participo voy a ser de Nino Bravo, porque me salen las canciones de él’. Pero la edad no me ayudaba porque él murió de jovencito. Un vigilante de un restaurante me dijo ‘ahora van a poner cantantes senior, pasando los 60 y te puedes anotar’. Mandé la grabación de un tango, pero sin mucha ilusión de que me iban a llamar, pero me llamaron.

La voz senior es muy importante mundialmente y cualquiera quisiera estar, más quien quiere proyectarse porque es uno de los escenarios y una de las vitrinas más importantes del mundo. Eso es muy importante para la carrera, aunque tengamos 60 años o más.

- Muchos esperaban que eligiera irse con sus compatriotas, el dúo Pimpinela, ¿por qué decidió elegir al equipo de Eva Ayllón?

Yo desde hace más de un mes que estaba decidido a escoger a Eva Ayllón por estrategia, pero al momento de la audición no se daba vuelta. Es por este motivo que mi esposa y mi amiga celebraron tanto cuando finalmente volteó.

- ¿Es porque considera que con Eva Ayllón tiene más posibilidad de ganar?

Yo me quiero quedar en Perú. Si elijo a los Pimpinela, ellos se van cuando termine el programa y yo me quedo, pero Eva Ayllón no se va, entonces yo me puedo proyectar con un coach que esté aquí.

Yo le dije a ella que no quería desentenderme de lo profesional con ella y ella me dijo: ‘Así va a ser’. Sé que aunque gane o pierda voy a estar trabajando con ella , ya me aprendí “Cada domingo a las 12″ y “Y se llama Perú”.

- ¿De qué manera le gustaría trabajar con ella? ¿Quizá una canción?

Bueno, yo tengo una idea y lo voy a comentar a pesar de que otro lo pueda copiar. A mí me gustaría hacer una comedia musical con tango y música criolla contando la vida de Eva Ayllón. Yo se lo dije a ella, porque la conocen en todo el mundo.

- Entonces ya usted se proyecta a dejar su ocupación actual para enfocarse de lleno en la música.

Yo voy a seguir trabajando ahí (vendiendo golosinas en Comas). Cuando se presenten las oportunidades no tengo problema en dejar de vender porque sé el tiempo que me va a dedicar el canto y la producción, pero ¿por qué no? Es una faceta que nunca la hice, pero es interesante, yo tengo muchas ideas creativas y pueden funcionar.

- Luego de la emisión de su audición en La voz Perú senior, ¿ha sentido el cariño del público?

He sentido grandes cambios. Mira, justo una mujer peruana radicada en Miami se conectó conmigo porque me quería regalar 117 dólares. No me conoce, nada, pero conoce mucho de arte y me dijo ‘Luis, tienes todo, voz, tienes prestancia, carisma. Tú tienes que estar en los escenarios del mundo y hoy te voy a ayudar’.

El apoyo de acá en Perú es increíble . Hoy una señora nos dio algunos productos. la gente es muy linda. Ustedes (los peruanos) no saben el valor que tienen como pueblo, ese amor no está en ninguna parte del mundo. El pueblo de Perú no sabe el amor que está derramando en las personas.

- ¿Qué opina de La voz senior y de la oportunidad que se le da a los adultos mayores de exponer su talento a un público masivo?

El formato de La voz Perú senior es espectacular. El tema pasa que a veces quedan fuera voces que son muy buenas y el que gana es uno solo. Todos son buenos y hay mucho talento. Yo me pongo muy contento al ver cómo se está apoyando a los cantantes.

Es impresionante que incluso le quitó el ranking a los jóvenes ja, ja. Tiene más rating el de los adultos mayores. Qué lindo ser partícipe de esto, para mí es un orgullo. Cada día quiero hacerlo mejor, no solamente por ganar, sino para que el programa esté arriba. Uno tiene que defender eso, porque el escenario es de todos y me he hecho amigo de mucha gente.

- De llegar a los conciertos en vivo del programa, ¿qué espera usted de su participación en La voz Perú senior?

Ganar, yo quiero ganar definitivamente. Soy argentino y nosotros siempre vamos por la victoria. Yo quiero ganar La voz por los proyectos que tengo. Yo vine acá como misionero y quiero levantar un refugio para la gente necesitada y eso cuesta mucho dinero. Sé que hay muchas personas, muchos venezolanos y peruanos que la están pasando mal y bueno, quiero hacer un alojamiento con reglas cristianas en el que se pueda vivir armoniosamente.

Quiero tener una institución que albergue y que enseñe oficio a gente que no tiene recursos. Voy a tomar esta oportunidad para hacer algo bueno. Yo con la gracia de Dios fui empresario, tuve mucho dinero, pero tenía un vacío tremendo.

