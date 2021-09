Lucía Galán bromea con Daniela Darcourt en La voz senior: “¡Qué insolente esta nena!”

Leonor Carhuas protagonizó una de las audiciones más impactantes de La voz senior. Gracias a su interpretación del tema “Ritmo, color y sabor”, la participante logró cautivar a los cinco entrenadores, sin imaginar que Daniela Darcourt intentaría convencerla de ir a su equipo a como dé lugar y que provocaría una inesperada reacción en Lucía Galán.

Al término de la presentación, la intérprete de “Te equivocaste conmigo” le dijo a la concursante que fue la primera en girar su silla para tratar de ganarse su elección. “Volteé primero, por si acaso, porque aquí te van a ofrecer de todo”, comentó.

Tras escuchar esto, Lucía Galán (integrante del dúo Pimpinela) se mostró sorprendida por la actitud de Daniela Darcourt en La voz senior y, a modo de broma, le llamó la atención señalándole: “No importa (si volteaste) primera, segunda o tercera, por favor. ¡Qué insolente esta nena! La menor del grupo es tremenda. Quietecita ahí”.

Al comentario de la hermana de Joaquín Galán, se añadió el de Eva Ayllón, quien le dijo a la salsera: ”Mira, Daniela, te lo voy a decir de una vez por todas: la que voltea primero es la que habla al final, y tú siempre haces lo que te da la gana”.

La voz senior: Daniela Darcourt discute con Eva Ayllón

Daniela Darcourt y Eva Ayllón protagonizaron un tenso momento en La voz senior tras la audición a ciegas de Pedro Orozco García. Las cantantes discutieron sobre la rapidez con que debían girar sus sillas para darle la oportunidad a los participantes.

“El hecho de que voltees al principio no quiere decir nada, no te gozas la voz, no sabes lo que estás escogiendo. ¿Y si cuando das la vuelta comienza a desafinar?”, señaló la cantante criolla.

Por otro lado, la intérprete de “Señor mentira” se mostró en desacuerdo con su colega. “Si alguien voltea por ti, habiendo tantas personas, tú dices: ‘¡Apostó por mí, vamos a darle el gusto!’. Hoy me tocó”, sentenció.

