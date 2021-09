Laura Spoya muestra sus secuelas tras recuperarse de la COVID-19

Laura Spoya pasó un gran susto luego de que diera positivo a la COVID-19, al igual que su menor hija Emilia, de 2 años. Hace un tiempo atrás, la modelo ya había atravesado un duro momento al tener a su padre internado a causa de un cuadro grave de coronavirus.

Afortunadamente, tanto el padre de la ex reina de belleza como ella y su hija están fuera de peligro. Sin embargo, Spoya ha revelado las secuelas de la enfermedad que aún se manifiestan en su cuerpo.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo publicó la fotografía de un peine con varios mechones de cabello. “Las secuelas están duras”, se lee en una de sus historias publicadas.

Laura Spoya muestra las secuelas del coronavirus. Foto: Laura Spoya/ Instagram

La pérdida de cabello es una de las secuelas que muchas personas han asegurado presentar tras recuperarse de la COVID-19.

Sin embargo, no todo son malas noticias, pues la también influencer contó en su página principal de Instagram que así como viene presentando secuelas, poco a poco va superando algunas de estas, como la falta de algunos sentidos que tenía hasta hace poco.

“Les cuento que oficialmente hoy fue la primera vez que mi shot de vodka me supo a vodka desde que me dio COVID. Nada me ha sabido como tiene que saber y ya por fin siento que al menos he recuperado el gusto a un 80%”, escribió la modelo en sus redes sociales.

“Ya sé que el mejor ejemplo no es compararlo con que ya me supo el vodka, pero, amigos, es importante que te sepa, sino terminas más pa’ allá que acá”, comentó Spoya en son de broma.

La modelo se recupera poco a poco. Foto: Laura Spoya/ Instagram

