Lady Guillén confiesa que vio a Gisela Valcárcel como una mamá tras emotiva bienvenida

La exconductora de Tengo algo que contarte, Lady Guillén sorprendió con su presencia en la segunda temporada de Reinas del show. A su paso por el reality, se quebró al recordar el tiempo que estuvo alejada de las pistas de baile como por las palabras que le dedicó Gisela Valcárcel.

Asimismo, la actual participante reveló a un medio local que vio a la presentadora de América como una madre y que pasó por un momento hermoso en el set de América.

“Cuando me llené de emoción en ese momento, y la miré (Gisela), entre las luces, sentía que me miraba mi mamá. Esa es la actitud de una madre cuando ve a su hijo mal, no importa la situación que uno pase, el lado humano como conductora, ella nunca lo ha perdido ”, dijo a El popular.

La también abogada, le agradeció a Gisela por la oportunidad y por cerrar un capítulo muy difícil en su vida. Lady admitió que le costó mucho decidirse en participar, pues pensó que ello reviviría las emociones del pasado cuando fue víctima de violencia por su expareja.

“… por miedo a recuerdos de tristezas y amarguras en una época en la cual la pluma era mi felicidad y de pronto se volvió lágrimas… Para mí era un miedo que tenía en la espalda, lo conversé con mi psicóloga para poder estar parada acá y enfrentarlo ya”, añadió.

