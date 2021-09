La voz Perú senior: Eva Ayllón se disculpó con participante por no elegirla

El lunes 6 de setiembre, se presentó en el set de La voz Perú senior una representante de la música criolla, María Vásquez. A su paso por el programa, la competidora contó que viene de una familia de artistas gestoras del género afroperuano.

“Soy hija de Don Vicente Vásquez, él era músico y guitarrista, también soy nieta de Don Porfilio Vásquez, uno de los gestores del ritmo negro en el Perú, y sobrina de ‘Pepe’ Vásquez”, expresó la concursante.

La primera en dar sus opiniones fue Eva Ayllón, quien no la eligió. La artista luego se arrepintió de no hacerlo. “Ya que no he volteado, permíteme cantarte esa canción”, exclamó. Luego de ello, la abrazó y le dijo: “Perdóname”.

“La canción elegida es maravillosa, es una canción emocionante. Tu voz es tan auténtica y tan sentida que a mí me ha emocionado porque has estado a la altura de la canción”, dijo uno de los integrantes del dúo Pimpinela.

“Estaba apunto de voltear. Primero, es un honor saber que vienes de la familia Vásquez, porque soy un fanático y eso es grande. Tienes eso, está marcado en tu voz, en tu compás, pero también quería decirte como tip que hizo que no voltee fue la última nota, porque tengo una voz parecida”, contó Tony Succar.

Por su parte, Daniela Darcourt felicitó a la concursante. “Me encanta el ronquido de tu voz, me hace recordar al mío cuando estoy cante y cante horas de horas… ¡Qué honor tener a alguien de una familia tan icónica de todo el país!“, remarcó.

