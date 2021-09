Karen Schwarz regresa a Mujeres al mando tras ausencia de Maricarmen Marín

Karen Schwarz sorprendió al aparecer nuevamente como conductora de Mujeres al mando. Fue la propia Maricarmen Marín, quien la presentó en el programa debido a que ella la reemplazará durante varios días.

La cantante de cumbia contó que se alejará del segmento de Latina para evitar complicaciones en su embarazo , que lleva 24 semanas de gestación.

“Me han estado preguntando mucho por qué no estoy en el programa, ‘¿qué pasó Mari?. Muchas gracias a todos por la preocupación. Estoy muy bien, a pesar que no tengo esa pancita así como quisiera, gigante, porque mi bebita aún no se quiere mostrar. Lo más probable es que esté con ustedes la próxima semana”, explicó Maricarmen Marín.

Luego, le dio la bienvenida a su colega con un mensaje lleno de elogios. “Todas estas mañanas los acompañará una mujer hermosa, talentosa, maravillosa... Nuestra querida Karen Schwarz”, anunció.

“Te mando millones de besos Karencita. Este siempre ha sido tu programa (...) Todos los éxitos del mundo familia, pásenla lindo, diviértanse que yo regreso la próxima semana recargadita con mi bebita (...) Los amo y los extraño”, agregó.

La esposa de Ezio Oliva le agradeció por sus palabras y aclaró que ella solo la reemplazará en el programa . “¡Hola cómo están! A todo el equipo de Mujeres al mando gracias por darme la bienvenida. Va a ser una semana súper linda. Voy a estar aquí acompañándolos, pero Mari este es tu lugar, este es tu espacio”, expresó.

De esa manera, Karen Schwarz se sumó a la conducción del magazine junto a Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y Karla Tarazona.

