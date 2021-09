El poder del amor: ¿Andrés Salvatierra o Amor Carlin?, ¿quién fue eliminado del reality show?

El domingo 5 de setiembre se llevó cabo una nueva etapa de eliminación en El poder del amor, con Jorge Alejandro, Melissa Gate, Andrea Nahir, Amor Carlin, Andrés Salvatierra, Diego Luque y Mariela Lemus entre los nominados .

Sin embargo, quienes resultaron más votados para irse del reality show fueron el modelo boliviano Andrés Salvatierra, con seis votos, y la cantante mexicana Amor Carlin, con cuatro.

Esta situación significó un duro golpe para la actriz ecuatoriana Mare Cevallos, quien rompió en llanto al ver a su mejor amiga y a su interés romántico sentenciados para dejar la casa de El poder del amor.

La tensión se hizo más fuerte cuando, como lideresa de su casa, fue llamada al frente junto al panameño Miguel Melfi, con quien minutos antes confesó que se besaron durante una salida prohibida, traicionando así la confianza de Andrés Salvatierra.

“Por favor, me quiero ir yo. No lo saques a ninguno de los dos, me voy yo. No me quiero quedar aquí así”, suplicó una y otra vez Mare Cevallos a Vanessa Claudia, conductora de El poder del amor.

Al otro extremo, Amor Carlin hacía señas a su amiga para que se tranquilice. “No pasa nada, relájate”, pedía la intérprete de “Lento” y “Fui yo”.

Finalmente, el público decidió a través de sus votos que el ganador de la semana era Miguel Melfi, lo que significa que la persona eliminada es Amor Carlin, de la casa de las mujeres.

Tras la emotiva y algo accidentada salida de la mexicana, a quien el tacón se le atoró varias veces en el piso, el panameño expresó su deseo de ceder su premio de 2.000 dólares y el tour VIP por Estambul (Turquía).

Vanessa Claudia señaló que el dinero era intransferible, pero el viaje de fin de semana sí se le podía dar a otra persona. Rápidamente, Miguel Melfi señaló al peruano Austin Palao como la persona a quien cedía su paseo. Este, a su vez, eligió a la modelo salvadoreña Elizabeth Cader como su acompañante.

