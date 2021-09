Christian Domínguez descarta ir a Reinas del show: “Hay que respetar a la familia primero”

Luego de que Isabel Acevedo y Vania Bludau se presentaran en Reinas del show, el conductor Christian Domínguez respondió por qué no fue al reality de Gisela Valcárcel pese a que había sido invitado días antes.

El presentador de América hoy pidió que respeten a su familia que ahora está conformada por Pamela Franco y su pequeña hija. Aseguró que no busca generar polémica con su vida amorosa.

“No hubo una invitación formal, porque sino me hubiera enterado quiénes iban a estar (...) El sábado, viajamos a Chimbote porque mi hija cumplía seis meses. (...) No hay que abusar de mi inteligencia, hay que ser objetivo. Cuando el tema profesional pasa a lo personal, hay que respetar a la familia primero , tanto a la mía como a la de las participantes”, manifestó el cantante de cumbia.

Luego, Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel, le mencionó que aún “quedan nueve galas” en Reinas del show. “Así que si te invitan formalmente, tú vas”, expresó la conductora.

En seguida, Christian Domínguez descartó ir al reality de baile debido a la presencia de Isabel Acevedo y Vania Bludau . “No, tampoco. Yo dije que si ustedes quieren que yo vaya, yo voy como un jurado permanente a trabajar objetivamente, pero si voy a ir para que se tome un tema personal, con mucho cariño les dig, que traigan el pasado al presente, a mí no me interesa que jueguen con el tema personal ”, agregó el líder de Gran Orquesta Internacional.

Su compañera, Janet Barboza, le recordó que Vania Bludau se refirió a él como un “tataraex”. Christian Domínguez se mostró molesto al aclarar que la modelo forma parte de su pasado amoroso.

“Es cierto, debe ser muy incómodo que le sigan mencionando a ella que es mi ex. Que te mencionen a un ex que viene de años atrás es una falta de respeto a tu presente. No insulten mi inteligencia tampoco”, sostuvo el artista.

