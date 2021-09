Brunella Horna y Richard Acuña tras emprender nuevo viaje juntos: “Otuzco, tierra de la fe”

Brunella Horna y Richard Acuña, quienes conforman una de las parejas más estables de la farándula local, celebraron su cuarto aniversario de relación a fines de agosto con una romántica cena en Máncora. Ahora, ambos decidieron hacer un nuevo viaje, esta vez a la ciudad de Otuzco, ubicada en La Libertad.

Durante su viaje, la empresaria y el excongresista recorrieron los principales atractivos de la ciudad, entre ellos la iglesia donde se encuentra la Virgen de la Puerta, y publicaron las imágenes mediante sus respectivas cuentas de Instagram. “Otuzco, tierra de la fe”, escribió la también modelo, junto a un corto video en el que mostraba los alrededores de la plaza de Otuzco.

Brunella Horna, quien días atrás reveló cómo es la relación con su suegro, César Acuña, también aprovechó para degustar la gastronomía del lugar a lo largo de su visita.

Richard Acuña y Brunella Horna oficializaron su romance en agosto del 2017. Desde entonces, la pareja no ha dejado de mostrarse unida.

¿Brunella Horna está embarazada de Richard Acuña?

Con la intención de poner fin a los rumores sobre un presunto embarazo, Brunella Horna se presentó en En boca de todos y negó estar esperando un hijo de Richard Acuña. Según dijo la figura de televisión, su paso por una clínica de fertilidad fue solo por una evaluación de rutina.

“He ido (a la clínica de fertilidad) como rutina y siempre voy como rutina. No estamos planeando ser padres y debo aclararlo porque todo el mundo me ha escrito, mi familia, mis papás que no sabían qué pasaba”, refirió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.