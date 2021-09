Actor Michael K. Williams fue hallado muerto en su departamento de Nueva York

Michael K. Williams, conocido actor estadounidense, fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York este lunes 6 de setiembre, según medios locales de dicho estado.

La información brindada por la policía fue que su sobrino encontró el cuerpo sin vida del intérprete de 54 años y alegaron que la causa sería una posible sobredosis.

Su representante confirmó el deceso, de acuerdo a las declaraciones para The Hollywood Reporter.

“Es con profundo pesar que la familia anuncia el fallecimiento del actor nominado al Emmy Michael Kenneth Williams (...) Piden privacidad mientras lloran esta pérdida insuperable”, anunció Marianna Shafran.

Michael K. Williams, reciente nominado al Emmy por Lovecraft country, se hizo famoso por su papel en las populares series The wire y Boardwalk Empire. Así también, fue parte de cintas como Inherent vice, 12 years a slave, Gone baby gone y The road.

Michael K. Williams reveló adicción a las drogas

El actor había revelado su adicción años atrás. Mientras rodaba la serie The wire, entre el 2002 y 2008, dijo que meterse en el papel de un ladrón de traficantes de drogas lo afectó seriamente.

En 2016, dijo a NPR que asistió una vez a una iglesia buscando ayuda para frenar esa dependencia. “Cuando entré por esas puertas, estaba destrozado. Esto fue, diría yo, alrededor de la tercera temporada de The Wire”, confesó.

Actor Michael K. Williams. Foto: Instagram

