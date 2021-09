Reinas del show: usuarios dan como favorita a Brenda Carvalho en la competencia

La presentación de Brenda Carvalho en el estreno de la segunda temporada de Reinas del show emocionó a los fans de la joven nacida en Brasil. En redes sociales, su nombre se convirtió en tendencia y muchos internautas la consideraron como su favorita para llegar a la final.

La animadora infantil sorprendió con su performance en la pista de baile y se llevó los elogios del jurado, quienes le dieron las calificaciones más altas.

Gracias a ello, la exintegrante de Exporto Brasil pudo clasificar directamente a la competencia junto a Gabriela Herrera.

“Solo paso a decir que acabo de ver bailar a Brenda Carvalho y es sencillamente la mejor de la noche, de la temporada y del año (...) Una profesional con mayúsculas”, dice un comentario en Twitter.

“Brenda Carvalho no tiene competencia, señores. Esta temporada es de ella”, se lee en otro compartido en la red social.

Mensajes a Brenda Carvalho. Foto: captura/Twitter

Por su parte, la pareja de Julinho aprovechó en responder algunas muestras de cariños de los internautas que se mostraron muy atentos a su baile en Reinas del show.

Brenda Carvalho recibe anillo de compromiso

La bailarina Brenda Carvalho y Julinho mantienen una relación estable desde hace 11 años. En una de las ediciones del programa En boca de todos, la joven vivió un momento romántico y simbólico al recibir un anillo de compromiso de su pareja.

“Mi amor, eres la mujer de mi vida, la persona que escogí para pasar el resto de mi vida, me encanta dormir y despertar a tu lado, me encanta lo que eres, cómo eres, esta loquita que baila todo el día y no me deja dormir, pero que igual me hace muy feliz”, dijo el exfutbolista.

