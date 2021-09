Reinas del show: Melissa Paredes se descompensó en el escenario tras su presentación

El primer programa de la segunda temporada de Reinas del show tuvo prácticamente de todo: grandes regresos como el de Melissa Paredes, Vania Bludau o Milena Zárate; y sorpresas como la presencia de Lady Guillén, quien vuelve a la televisión luego de varios meses.

Sin embargo, la descompensación de Melissa Paredes en plena pista de baile generó gran preocupación entre los presentes. La modelo y conductora tuvo que ser ayudadas hasta por tres personas luego de que el aire le faltara tras llevar a cabo su número artístico.

La propia Gisela Valcárcel se acercó hasta su concursante, que en todo momento fue ayudada por su bailarín. Personal de la producción del programa y hasta la propia madre de Melissa hicieron su ingreso para tratar de calmarla y darle algo de agua.

La conductora de América hoy hizo un claro gesto a la ‘Señito’ indicándole que se había mareado. Auxiliares médicos también hicieron su ingreso para inspeccionar la salud de la concursante, que hacía gestos de que todo estaba bien y que necesitaba algo de aire.

“Lo que pasa es que sentía que me iba y por un momento me giró todo, y por eso le decía: ‘Agárrame, agárrame’”, indicó brevemente la ex miss Perú. Finalmente, Melissa y su bailarín lograron ponerse de pie para dirigirse al vestuario y darles paso a Milena Zárate para su presentación.

