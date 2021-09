Melissa Paredes sobre su descompensación en Reinas del show: “Me asusté horrible”

Melissa Paredes fue una de las artistas convocadas para la nueva temporada de Reinas del show. La gala de presentación del concurso se llevó a cabo el último sábado 4 de septiembre y contó con grandes sorpresas.

La conductora de América hoy se apoderó del escenario para presentar su primer baile de la competencia, en el que se movió al ritmo de una samba junto con Anthony Aranda y se enfrentó a Milena Zárate.

Sin embargo, luego de la exigente coreografía, la figura de televisión sufrió una descompensación durante la emisión en vivo y mientras recibía las críticas del jurado.

Según indicó Melissa Paredes a Gisela Valcárcel, sintió que le faltaba la respiración y que estaba a punto de desmayarse. Por esta razón fue atendida por los paramédicos de Reinas del show.

“Lo que pasa es que sentía que me iba y por un momento me giró todo, y por eso le decía: ‘Agárrame, agárrame’”, dijo.

Luego del fin de la primera gala, la presentadora de América TV se comunicó con la prensa y explicó por qué tuvo el fuerte mareo.

“Me asusté horrible. Yo terminé el baile digna, pero al momento que Anthony me baja yo sentí que me iba para atrás. Yo no vengo aquí hace cinco años, aparte ya soy madre. (Me afectó) el estar fuera de training, porque hace tres meses y medio que no puedo hacer ejercicios. (...) Se juntó todo; más los nervios del baile jugaron una mala pasada”, indicó.

Melissa Paredes también habló sobre su derrota ante Milena Zárate, quien pasó de frente a la competencia de Reinas del show: “Yo quiero estar en la pista porque me encanta; aparte, mis compañeros me han dicho que tengo que llevar la corona y mi esposo me apoya un montón”.

