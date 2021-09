Lady Guillén fue presentada como participante de la segunda temporada de Reinas del show este sábado 4 de septiembre. Durante su debut en el programa de Gisela Valcárcel, la exconductora de televisión se emocionó hasta las lágrimas y al término de la gala contó todo lo que sintió cuando estuvo nuevamente en la pista de baile.

“Después de 12 años volver a pisar un escenario con luces, cámaras, coreógrafos, bailarines, vestuarios, maquillaje y plumas, ha sido un momento especial y muy importante. El solo pensar que mi pasado regresa, pero ahora lleno de alegría, en otra vida, me causa emociones encontradas”, señaló la también abogada.

Asimismo, recordó su abrupta salida de la agrupación Ángeles de fuego hace poco más de una década. “No tuve un momento para decir chau o hasta aquí, me lo debía y sé que lo merezco”, indicó.

Lady Guillén confesó, además, que no fue fácil aceptar la propuesta de convertirse en una de las 10 nuevas integrantes de Reinas del show 2, ya que temía revivir las emociones que tuvo después de ser víctima de agresión por parte de Rony García.

“Sí (le costó decidirse) por miedo a recuerdos de tristezas y amarguras en una época en la cual la pluma era mi felicidad y de pronto se volvió lágrimas... Para mí era un miedo que tenía en la espalda, lo conversé con mi psicóloga para poder estar parada acá y enfrentarlo ya”, señaló.

Lady Guillén se solidariza con Dalia Durán

Durante su aparición en el programa América hoy, Lady Guillén le brindó su apoyo a Dalia Durán luego de que ésta fuera víctima de agresión física y psicológica por parte de John Kelvin.

“Yo quiero que entiendas Dalia que no estás sola, el hecho que no seas peruana no quiere decir que nosotras como mujeres no te apoyemos”, manifestó la presentadora.

Lady Guillén pide justicia para Dalia Durán.

