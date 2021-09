Álvaro Morte, El Profesor en el fenómeno ‘La casa de papel’, da detalles de la temporada de despedida de la serie española que tuvo ‘segunda vida’ en Netflix hasta convertirse en un éxito de audiencia. “Había una parte como muy emocional de saber que estás grabando la última y que también se hacía duro a la hora de grabar. Por un lado estás como muy implicado en la secuencia y, por otro lado, hay una parte de tu cerebro que te está diciendo: ‘Bueno, es que a lo mejor esta es la última vez que haces esto con El Profesor, ¿no?’. Entonces... Ha tenido ahí su momento un poco duro. (Pero) ha sido una despedida muy bonita, cuando terminamos todo el equipo se acercó... es un equipo con el que llevas trabajando muchísimo tiempo , al que quieres mucho... Entonces... pues sí... me puse a llorar como si no hubiese un mañana”.

¿Cómo te sientes ante el final de ‘La casa de papel’?

Bueno, pues bueno... fíjate: yo en su momento ya tuve mi luto con respecto a dejar de hacer El Profesor cuando terminamos la segunda temporada, que parecía que iba a terminar ahí, y pasé como ese proceso, ¿no?, de despegarme de aquel personaje que me estaba dando tanto y al que yo quería tanto.

Cuando de repente retomamos para hacer una tercera, una cuarta, las que vinieran... fue como una alegría. Entonces yo me lo he tomado como una segunda oportunidad y he intentado llevarlo desde el disfrute.

En líneas generales, ¿qué vamos a poder ver en esta temporada?

La gente no va a poder levantarse de la silla, creo, porque por un lado tenemos toda una guerra desatada en el banco y, por otro lado, tenemos otra guerra desatada entre el profesor y Sierra, ¿no? Y son dos tipos de guerra completamente distintas, una es absolutamente bélica y la otra es como de estrategia entre ellos... y creo que toda esa parte, toda esa tensión que se genera, tanto en un sitio como en otro, es de lo que más cargada viene esta temporada.

Escena. Najwa Nimri (la inspectora Sierra) y Álvaro Morte. Foto: difusión

¿Cómo crees que ha sido la evolución de El Profesor en esta temporada?

Mira, yo creo es un personaje que durante toda la serie ha evolucionado muchísimo. Comienza siendo un nerd absoluto, absolutamente metido en su plan y completamente obsesionado, con un tipo de inteligencia emocional hacia nadie, ¿no?, ni de poder controlar sus emociones, sus sentimientos... es un tipo que prácticamente no ha tenido pareja en su vida, etcétera, etcétera, ¿no?.

No es lo mismo El Profesor que entra a robar la Fábrica de Moneda y Timbre que el que sale de la Fábrica de Moneda y Timbre, habiendo perdido a su hermano, habiendo perdido a dos compañeros más –a Moscú y a Oslo–, que estaba fuera de sus planes, de repente se ha enamorado... O sea, todo eso creo que supone un arco de transformación en el personaje de principio a fin... bueno, bastante tremendo, ¿no? Y en la última temporada sí que creo que hay una cosa, y diría ya casi, casi al final, final, como de autorreconocimiento y autoaceptación muy interesante. Y ahí lo voy a dejar (risas).

¿Tu escena favorita de toda la serie?

Mira, hay una que a mí me gustó muchísimo hacer que es de la primera temporada que es el desguace. Y me gustó mucho porque... primero, por todo lo divertido que fue hacerlo con Jesús Colmenar (el director), porque me metió en un maletero a hacer una conversación con la inspectora, te coge el coche y te sube para arriba y para abajo, tengo que hablar en ruso, me persigue un perro, me pongo hasta arriba de grasa y tierra y demás, y luego al final hacemos como una transformación que decíamos nosotros que era a lo Kaiser Soze, de Sospechosos habituales, de repente, ¿no? Y fue muy... fue muy divertido hacerlo.

Pero más allá de eso, yo recuerdo que en aquel momento yo percibí que aquella secuencia en el guion era un momento en el que se abría una puerta distinta para El Profesor. El Profesor hasta entonces había sido un ratón de biblioteca, estaba absolutamente enfrascado en sus planos, en sus averiguaciones, en sus cálculos y demás... Y, de repente, tiene que salir de su zona de confort. Con todos los problemas que tiene él, y tener que hacer de héroe cuando en realidad no lo es. Y se abrió como todo un mundo en esa dirección y creo que fue muy acertado.

