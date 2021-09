J Balvin se retracta de mensaje de apoyo a Paulo Londra en pleito con disquera Big Ligas

La noticia de la victoria de Paulo Londra sobre sus socios en la disquera Big Ligas, Cristian Salazar ‘Kristo’ y el colombiano Daniel Oviedo ‘Ovy on the Drums’, obtuvo un gran impacto porque significaría el regreso del cordobés a la escena musical después de dos años de ausencia, algo que el cantante argentino celebró con alegría en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, uno de los primeros en salir a felicitar al intérprete de “Tal vez” fue el colombiano J Balvin.

“Bienvenido a la libertad, te extrañamos, Paulo Londra”, escribió el cantante de “Mi gente” y “Tu veneno” en sus historias de Instagram del 4 de setiembre, sobre una antigua fotografía del artista argentino jugando basquetbol.

No obstante, cinco horas después, el exponente de reguetón tuvo que publicar otro mensaje en el que mencionó a su compatriota productor musical Ovy on the Drums.

En esta nueva publicación, J Balvin cambió su posición y adoptó una postura más conciliadora para ambos bandos, y expresó su deseo de que el conflicto se resuelva rápidamente por vía legal, esto último en referencia a que falta una última revisión del fallo, solicitada por Big Ligas antes de concluir el proceso de forma definitiva .

“Con respecto a Paulo Londra, en esta situación, mi mensaje es más de unidad y nunca nada personal contra ‘Ovy on the Drums’. Solo quiero que arreglen sus diferencias y brinden más música al mundo. 1+1=3”, escribió.

J Balvin envió un mensaje de apoyo a Paulo Londra. Foto: J Balvin / Instagram

