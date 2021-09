Instagram: Verónica Linares celebró el primer año de su hija menor con tierna fiesta

Verónica Linares disfrutó de un día muy especial junto con su familia. La periodista celebró el primer año de su hija menor y compartió todos los detalles con sus seguidores de Instagram.

La conductora no dudó en dedicarle un mensaje a la pequeña Antonia días antes de la gran celebración. “¡Alguien sabe que mañana es su santo y está feliz! Todos estamos muy felices reina linda”, escribió en la plataforma y recibió las felicitaciones de cientos de usuarios.

La bebé, que nació en medio de la pandemia de coronavirus, cumplió su primer año de vida este sábado 4 de setiembre y recibió una sorpresa de su madre, quien realizó una decoración inspirada en tonos rosados y plateados.

Verónica Linares informó que se trató de una pequeña e íntima fiesta a la que asistieron sus familiares más cercanos. En los videos que compartió en Instagram se puede ver a la infante sonriendo a la cámara y saludando a todos los cibernautas.

Sin embargo, la comunicadora luego lamentó haber olvidado una parte muy importante de la celebración: “Soy una mala madre, me olvidé de cantar el ‘Happy birthday’. Acabo de guardar la torta en la refri y cuando vi que estaba enterita, me di cuenta que no la partí. Mañana canto de todas maneras”.

Tan solo algunos días atrás, Verónica Linares comunicó su separación de Canal N luego de 9 años en la conducción de N Portada. La periodista se despidió de su público televidente y agradeció a algunos de sus colegas.

“Quiero aprovechar estos últimos segundos para despedirme porque hoy es mi último programa aquí en N portada. De hecho, mi último programa acá en Canal N. He cumplido un ciclo, hasta aquí nomás llego”, dijo frente a cámaras.

