Eva Ayllón regaña a Daniela Darcourt en La voz senior: “Haces lo que te da la gana”

Leonor Carhuas, una corista que superó un tumor cerebral, apareció en las audiciones a ciegas de La voz senior este sábado 4 de septiembre. Con su interpretación del tema “Ritmo, color y sabor”, la participante logró impresionar a los cinco entrenadores. Eva Ayllón y Daniela Darcourt se enfrentaron por unirla a sus respectivos equipos.

“Volteé primero, por si acaso, porque aquí te van a ofrecer de todo”, comentó la salsera, tratando de convencer a la concursante de sumarse a su grupo a como de lugar.

Al escuchar esto, la cantante criolla, quien bailó al ritmo de “Quimbara” en las audiciones de La voz senior, se mostró un tanto ofuscada y le llamó la atención a Daniela Darcourt por no respetar su turno de hablar. “Eso es lo de menos... Mira, Daniela, te lo voy a decir de una vez por todas: la que voltea primero es la que habla al final y tú siempre haces lo que te da la gana”, aseveró.

La intérprete de “Señor mentira” prefirió no prestar atención a los reclamos que le hacían Eva Ayllón y Lucía Galán, del dúo Pimpinela, y dijo “Por favor, de verdad” para luego continuar evaluando con la participante.

Eva Ayllón canta “Chabuca limeña” con Reiser Vásquez

En una de las últimas ediciones de La voz senior, Eva Ayllón se animó a cantar “Chabuca limeña” junto al participante Reiser Vásquez tras ser la única que no giró su silla por él.

“Estoy avergonzada por no haber volteado, pero de todas maneras no te me vas a escapar, mis ojos te van a buscar”, comentó la criolla en el set del programa de Latina.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.