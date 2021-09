El poder del amor: Shirley Arica revela que quiso citar a Austin Palao al ‘cuarto rojo’

El capítulo 19 de El poder del amor, emitido el 4 de setiembre, ha traído más de una sorpresa, en especial en torno a Shirley Arica, la famosa ‘Chica realidad’, quien es pretendida por el puertorriqueño Jorge Alejandro y el estadounidense Renier Izquierdo.

La empresaria peruana sorprendió al revelar a la modelo salvadoreña Elizabeth Cader que pensó en citar a su compatriota Austin Palao al llamado ‘cuarto rojo’.

“Mariela (Lemus) me dijo: ‘No cites a Austin, cita a Jorge. Te puedo decir que, si vi esto, había una mirada, una tensión en el ambiente, pero creo que deberías citar a Jorge, porque te vas a confundir’. En cambio, Mare (Cevallos) me dijo que sí, por qué no lo citaba (a Austin)”, contó.

Si bien, Shirley Arica admite que ‘se quedó pensando’ en invitar a Austin Palao al ‘cuarto rojo’ , desistió de la idea tras ver cómo Elizabeth Cader se había ilusionado con el modelo peruano, quien le regalo unos pendientes.

“Después vi que tú venías con tu cara de felicidad y todo, entonces dije: ‘No, no hay forma’. Acá hay amor en el aire, qué voy a hacer yo ahí”, expresó.

También, quiso dejar en claro que, aunque hubiese querido citar a Austin Palao al ‘cuarto rojo’ como amigos, las cosas se podrían malinterpretar.

“Mejor es conocerlo acá en la casa, porque me puedo reír con él y con todos los chicos”, indicó.

De igual forma, Shirley Arica le expresó a Elizabeth Cader su alivio al poder hablar con ella sobre esto. “Me siento mucho más tranquila de haberte dicho las cosas”, afirmó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.