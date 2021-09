Alejandra Baigorria preocupada por reto de EEG vs. Guerreros México: “Está muy difícil”

Los integrantes de Esto es guerra ya se encuentra en México y se preparan para el enfrentamiento contra el equipo de Guerreros 2021. En los primeros días de su estadía, el equipo peruano ha comprobado la dificultad de lo que será el reto. Esta competencia se transmitirá el lunes 6 de setiembre.

Los competidores no perdieron el tiempo y realizaron visitas a los estudios de grabación. Incluso fueron a la Basílica de la Virgen de Guadalupe para encomendarle su participación.

Algunos chicos reality ya han comenzado a sentir la exigencia del programa mexicano. Alejandra Baigorria comentó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que están haciendo su mejor esfuerzo para ponerse al nivel de sus contricantes.

“Hemos terminado muertas, de verdad que las competencias están súper difíciles. Son súper diferentes a las de Perú”, dijo sobre los circuitos que deberán enfrentar el equipo de Esto es guerra en México.

La figura de televisión pidió el apoyo de sus seguidores: “Dennos fuerzas, apóyennos porque está muy difícil, las competencias son muy duras. Estamos hechos leña pero vamos a dar todo por el Perú, vamos a competir con toda la fuerza, moreteadas o no moreteadas. Así no podamos saltar como saltan ellas, no sé cómo haremos, treparemos a la fuerza, pero lo vamos a hacer”.

El equipo de Esto es guerra Perú está conformado por: Karen Dejo, Ducelia Echevarría, Paloma Fiuza, Melissa Loza, Alejandra Baigorria, Rosángela Espinoza, Luciana Fuster, Pancho Rodríguez, Hugo García, Said Palao, Patricio Parodi, Jota Benz y Facundo González.

Además también participarán los conductores Johanna San Miguel, Gian Piero Díaz y el locutor Mister G.

