Yo soy Chile all stars 2021: ‘Julio Iglesias’ peruano fue eliminado por ‘Romeo Santos’

Roberto Pereda, cantante peruano que interpreta a Julio Iglesias en Yo soy Chile all stars, finalizó su participación en el reality luego de perder el duelo contra ‘Romeo Santos’.

El artista de 58 años cantó “Manuela” y fue retado por Reinaldo Javier Pino, imitador del ‘Rey de la bachata’, Romeo Santos, quien se presentó en el escenario de Chilevisión con el tema “Mi santa”.

Tras ambas presentaciones, los jurados tuvieron un extenso debate y calificaron el versus como “complicado”. “Aquí hay un factor en ambos, es un factor de nervios, son dos artistas que pueden tener una buena actuación y la han tenido, pero que cuando están bajo presión ambos se complican. Muy débiles”, señaló Antonio Vodanovic.

Finalmente, el jurado decidió quedarse con el cantante de bachata y dejar ir a ‘Julio Iglesias’. El participante trujillano atravesaba una mala racha en el set de televisión, pues en la gala anterior no recibió los mejores comentarios durante las evaluaciones.

“Solamente me queda agradecer bastante porque he estado ocho meses en pantalla, qué más quiere un artista. Me he ganado el cariño de mucha gente de aquí de Chile y me llevo un gran recuerdo de todos ustedes, de la banda, de todos, porque me han tratado muy bien”, señaló Roberto Pereda para despedirse.

“Cuando ya sea hora de volver, será hora de volver. Los tiempos de Dios son perfectos, si uno tiene que irse, tiene que irse y por algo será”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.