Reinas del show: Vania Bludau fue presentada como nueva participante del reality

La nueva temporada de Reinas del show se estrenó este sábado 4 de septiembre y finalmente se conoció a las integrantes de esta competencia. Isabel Acebedo, Diana Sánchez, entre otras, fueron presentadas por Gisela Valcárcel, aunque una de ellas se robó las miradas de los televidentes.

Este fue el caso de Vania Bludau, quien vuelve a esta pista de baile luego de haber sido la ganadora de la temporada 2019. La modelo nacional hizo su ingreso al escenario generando el aplauso de los jurados del programa y de los especialistas que estuvieron en el set.

Incluso, Ethel Pozo resaltó la condición física de la ex chica reality, quien afirmó que todos los días entrena muy duro. Luego de ello, tanto Gisela Valcárcel como Tilsa Lozano comenzaron a molestar a la Bludau haciendo referencia a su relación con Christian Domínguez teniendo en cuenta que iba a batirse a duelo con Isabel Acevedo.

“Yo quiero aclarar algo, porque he estado escuchando eso de la nueva, la ex. El señor Christian Domínguez es mi tataratataraex. No es que sea mi ex actual; o sea, ya pasó”, expresó Vania entre risas.

Finalmente, Vania Bludau e Isabel Acevedo tuvieron un reñido duelo al ritmo de una bachata, el cual terminó en triunfo para la ‘Chabelita’. Por ello, la actual pareja de Mario Irivarren quedó en zona de fuego en su regreso a Reinas del show.

