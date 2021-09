Reinas del show: Lady Guillen se quebró tras ser presentada como nueva participante

La segunda temporada de Reinas del show tuvo su flamante estreno este sábado y sorprendió a propios y extraños con las nuevas participantes. Vania Bludau, Diana Sánchez y Melissa Paredes fueron de las concursantes que más llamaron la atención, pero otro nombre también se llevó los reflectores de los seguidores del espacio televisivo.

Tras varios meses fuera de la televisión, Lady Guillen fue anunciada como una de las integrantes de este renovado programa. Sin embargo, la conductora se quebró apenas pisó el escenario luego de las emotivas palabras que Gisela Valcárcel le dedicó antes de presentarla ante su público.

La estudiante de derecho recibió el abrazo de la presentadora y luego el aplauso de los jurados y demás invitados. Luego, Guillén agradeció la oportunidad de volver a una pista de baile y señaló que dará lo mejor de sí durante la temporada.

“Primero quiero agradecer a todo el Perú por siempre haber depositado la confianza en mí. Este es un momento sumamente importante en mi vida, Gisela, y mejor haberlo hecho en este escenario, donde debo enfrentarme a las luces, a los vestuarios y sacarme una mochila que tenía hace mucho tiempo en mi vida. Un temor, un miedo que el día de hoy lo dejo en el pasado. (Dejo atrás) a los recuerdos, a la tristeza, a la amargura de una época en mi vida, la cual tuvo que terminar bien”, indicó.

Luego agregó: “Fue abrupta mi salida del baile. No pude despedirme de mi gente, de mi cumbia, de mis lentejuelas, porque no lo pude hacer, y creo que me merezco el día de hoy tener una despedida hermosa, y más ahora en un escenario como este. No fue fácil aceptar, pero sabía que acá me iban a cuidar y me iban a respetar. Por eso decidí el día de hoy bailar después de 12 años y ponerme las medias que tenía antes”.

